La premier su Facebook: "L'Italia torna a crescere, lavorare, creare ricchezza e puntare in alto"

Giorgia Meloni torna a parlare di lavoro e occupazione con un post su Facebook. “I dati Istat continuano a certificare la costante crescita dell’occupazione, con il tasso di disoccupazione ai minimi dal 2009. Incoraggianti notizie che ci spronano a fare sempre meglio, per un’Italia che torna a crescere, a lavorare, a creare ricchezza e a puntare in alto”, ha scritto la premier sul suo profilo Facebook la Presidente del Consiglio postando anche una grafica in cui si sottolinea che il numero di occupati a maggio 2023 supera dell’1,7% quello di maggio 2022, attestandosi a 383mila unità.

