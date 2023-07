Il presidente della Provincia di Trento in occasione dell'anniversario della tragedia

“C’è il dibattito su chi vive la montagna, quanto la deve vivere e come la deve vivere. Io credo che non debbano prevalere le ideologie. Se da una parte abbiamo imparato che occorre fare il giusto monitoraggio su tutti gli aspetti di sicurezza, dall’altra parte non possiamo pensare che la montagna non possa essere vissuta“. Così Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, in occasione dell’anniversario della tragedia della Marmolada, quando il crollo di un ghiacciaio provocò 11 morti. “Serve il giusto mix, non deve vincere né l’ideologia di chi vuole per forza il turismo di massa senza regole e senza precauzioni, né di chi dice che le montagne devono essere chiuse“, ha aggiunto Fugatti.

