Il ministro degli Esteri a margine della festa di Gioventù Nazionale in corso a Roma

“Sui Migranti serve un accordo a livello comunitario, poi altri paesi si muovono come ritengono più opportuno comportarsi. In questa fase serve la solidarietà europea”. A dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale in corso all’Eur di Roma. Al Consiglio europeo a Bruxelles, Polonia e Ungheria hanno detto no al nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo, raggiunto l’8 giugno scorso dai ministri dell’Interno Ue.

