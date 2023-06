Il presidente del Senato a margine della festa 'Fenix' di Gioventù Nazionale a Roma

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato la bufera nella quale è finita la ministra del Turismo Daniela Santanchè, dopo l’inchiesta giornalistica sulle sue imprese realizzata da Report. “La mia attività professionale per la Negma di Daniela Santanché si è limitata a una diffida che io ho inviato a un altro socio che consideravano non proprio perfetto”, ha detto La Russa a margine della festa ‘Fenix’ di Gioventù Nazionale organizzata all’Eur, a Roma. “In base agli elementi che mi hanno dato ho fatto una diffida. Poi non sono mai stato legale di questa società Negma e nemmeno della Santanché sulle questioni sue personali”, ha aggiunto.

