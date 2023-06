La ministra della Famiglia: "Un caso sconvolgente"

Il femminicidio avvenuto ieri a Primavalle “è un caso sconvolgente come del resto sono sconvolgenti tutti i casi che vediamo ripetersi di donne uccise. Quello che noi abbiamo fatto fin dall’inizio è proprio capire che si tratta di un’urgenza e non di un’emergenza. Qualcosa su cui dobbiamo agire in fretta in modo strutturale. Abbiamo rifinanziato subito il fondo contro la violenza, e abbiamo da poco fatto un disegno legge che punta proprio sulle misure di prevenzione, le misure e cautelari, per arginare i fenomeni prima che esplodano in femminicidi. Il disegno di legge deve iniziare il proprio percorso e sono sicura che avrà degli effetti, ma non tutte le violenze si possono prevenire attraverso una legge. Noi abbiamo anche un’iniziativa che metteremo in campo in autunno, assieme al ministro Valditara. Un’azione di sensibilizzazione nelle scuole per fare capire ai ragazzi che cosa è la violenza e quanto distrugga le vite”. Così la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, a margine di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

