La premier Giorgia Meloni ha parlato, durante la sua replica in Aula in vista del Consiglio europeo, anche della Banca centrale europea. “Io difendo l’indipendenza della Bce ma difendo anche il mio diritto a giudicarne le scelte perché questo è il ruolo della politica. Credo che sia mia responsabilità spiegare quale sia la posizione che l’Italia ha tenuto”, ha detto la presidente del consiglio dopo il dibattito sulle sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles nelle giornate del 29 e 30 giugno.

