Il ministro a Napoli per il congresso nazionale dell'Ugl

Il caso Santanchè agita la maggioranza, la ministra del Turismo dovrebbe riferire in Parlamento nei prossimi giorni in merito all’inchiesta di Report su due delle sue aziende. “Eventuali colpevolezze siano sancite in tribunale e non sui media”, afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, arrivando a Napoli per partecipare al congresso nazionale dell’Ugl.

