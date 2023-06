Affluenza al 48%, in calo di 4 punti percentuali da cinque anni fa

In corso lo spoglio dei voti nelle elezioni regionali in Molise. I seggi si sono chiusi questo pomeriggio alle 16 con un’affluenza al 48%, in calo dal 52% di cinque anni fa. Secondo i dati della Regione sono state scrutinate 14 sezioni su 393, con 127 schede non valide e 86 schede bianche. Il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione, Francesco Roberti, al momento ha ottenuto 1.016 voti (63,94%), il candidato Pd e M5S Roberto Gravina 532 (33,48%) e Emilio Izzo sostenuto dalla lista civica ‘Io non voto i soliti noti’ 41 (2,58%). Secondo quanto dichiarato dai partiti di centrodestra il dato definitivo sarà inferiore, ma il vantaggio di Roberti sarebbe chiarissimo.

