La scoperta nel bosco Acciarelli di Riccia, in provincia di Campobasso

Nel bosco Acciarelli di Riccia, comune in provincia di Campobasso, è stato trovato un asparago selvatico lungo 4 metri e 12 centimetri. Secondo chi lo ha scoperto, Salvatore Ciocca, appassionato di raccolta di asparagi da decenni ed ex consigliere regionale, si tratta di una lunghezza da record. La pianta erbacea, raccolta nel pomeriggio di sabato, è stata misurata sul posto, alla presenza di testimoni, e poi è stata consumata nella giornata di ieri per condire una pizza gigante.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata