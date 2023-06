L'annuncio del ministro degli Esteri Tajani: "Conferma il ruolo centrale di Italia e Lombardia". Soddisfazione anche da Sala

Milano sarà la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei Brevetti (Tub). Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet. “Il comitato amministrativo del TUB, infatti, ha appena approvato ufficialmente la decisione. Una buona notizia per l’Italia e un riconoscimento per Milano”, si legge nel tweet.

Tajani: “Conferma ruolo centrale Italia e Lombardia”

“È un risultato significativo per l’Italia“, ha dichiarato Tajani, “Un risultato assolutamente non scontato che conferma il ruolo centrale dell’Italia, del capoluogo lombardo e della Lombardia nella promozione e tutela dell’innovazione e della proprietà intellettuale in Europa e nel mondo”. La sezione di Milano giudicherà i contenziosi brevettuali in settori cruciali per l’Europa e per l’Italia come il farmaceutico, il fitosanitario, l’agroalimentare e la moda. Il Governo è già al lavoro per rendere pienamente operativa la sede di Milano nei tempi previsti dall’Accordo.

Sala: “Felice per sede Tub a Milano”

“Felice per Milano sede della terza sezione del Tribunale Europeo dei Brevetti. È il risultato di un grande lavoro congiunto, che ci ha sempre visto in prima linea”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, su Twitter, che aggiunge: “Al lavoro per dimostrare la validità della scelta e per ampliare con il Governo le deleghe che ci sono state assegnate”.

Nordio: “Grande risultato per nostro Paese”

“L’assegnazione a Milano della terza sede del Tribunale unificato dei Brevetti (Tub) rappresenta un successo importante per il nostro Paese, che dopo la Brexit è la terza nazione europea per numero di brevetti“. Lo afferma in una nota il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. “In questi mesi, insieme al Vice presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mi sono impegnato in prima persona dialogando con i Ministri di Giustizia dei Paesi Ue durante i lavori del G7 proprio per promuovere tutte le potenzialità della scelta della sede di Milano. Si tratta di un’assegnazione che oltre al prestigio porterà grandi benefici sotto il profilo economico e di giurisdizione. Milano era ed è la capitale economico-finanziaria del nostro Paese ed è quindi il posto più indicato per ospitare la terza sede del Tub”, ha concluso Nordio.

