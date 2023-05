Il 1° giugno 2023 diventa operativo a Milano il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). “Durante l’incontro con il ministro degli Esteri francese Colonna è stata confermata la decisione di averlo a Milano. Un’altra vittoria per l’Italia che ottiene la centralità in questo settore importante e delicato per la nostra industria”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dalla sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II a Napoli, in occasione dell’evento ‘Verso il secondo vertice Onu sui sistemi alimentari sostenibili: l’Italia presenta Agritech’. La sezione milanese si va ad aggiungere a quella francese di Parigi e a quella tedesca di Monaco di Baviera.

