Il ministro della Pa a margine della 'Festa azzurra' a Novara

Ancora polemiche e reazioni all’inchiesta di Report sulle società di Daniela Santanchè. “Pensare che il Parlamento sia un’appendice di una trasmissione televisiva è abnorme, per cui io in questo momento non sento assolutamente la necessità di forzare la ministra Santanché a giustificare qualcosa. Noi abbiamo soltanto le notizie di una trasmissione televisiva e io mi accontento delle parole della mia collega ministra Santanchè, che ha risposto querelando la trasmissione”. Lo ha detto il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, a margine della ‘Festa azzurra’ organizzata da Forza Italia al Castello di Novara, a chi gli chiedeva se serva un chiarimento della ministra del Turismo.

