L'incidente in piazza Francesco Durante, la 60enne è stata travolta sulla sua bicicletta vicino alle strisce pedonali

È deceduta al Policlinico di Milano la donna di 60 anni che è stata investita da una betoniera, stamani, in piazza Francesco Durante. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, dopo la rianimazione sul posto da parte dei soccorsi di Areu, giunti sul luogo dell’impatto. Secondo quanto confermato da fonti sanitarie a LaPresse, è deceduta in seguito alle ferite riportate.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la betoniera proveniva da via Predabissi e avrebbe svoltato a destra, in direzione di via Leoncavallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

