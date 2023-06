Così il ministro delle infrastrutture a margine della presentazione del cantiere della metro C a Roma

“Sul Mes decide il Parlamento. L’opinione del ministero dell’Economia è tecnica. Poi altra cosa è la valutazione politica. Politicamente tutto il centrodestra ha sempre ritenuto che il Mes in questo momento non sia utile al Paese“. Così il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a margine della presentazione del cantiere della metro C a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata