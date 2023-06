La commissione Esteri della Camera dei Deputati ha approvato il testo base del disegno di legge di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. Assenti i deputati della maggioranza

La commissione Esteri della Camera dei Deputati ha approvato il testo base del disegno di legge di ratifica del Mes. Assenti tutti i deputati della maggioranza, il testo è stato votato da Pd, Iv-Azione, con M5s e Avs che si sono astenuti. “Aventino inspiegabile, mai visto in maggioranza”, ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, a Napoli a margine di un evento in Consiglio regionale. “Spesso vengono accusate le opposizioni di non partecipare ai lavori parlamentari. Che lo facesse la maggioranza e il Governo sinceramente non si era mai visto”.

