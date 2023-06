Il sindaco della Capitale ha accolto il presidente del Brasile in Campidoglio

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha accolto il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in Campidoglio. Dopo l’incontro bilaterale tra il primo cittadino della Capitale e il capo di stato sudamericano, i due hanno rilasciato delle dichiarazioni alla stampa nella Sala della Protomoteca. “Poter incontrare Lula come nuovo presidente del Brasile è un sogno che si è avverato. Considero il suo ritorno dopo un periodo buio un momento di importanza fondamentale. Per il popolo brasiliano e per tutta la comunità internazionale”, ha detto il sindaco di Roma. “Una visita di ringraziamento nei confronti di Gualtieri per esprimergli la gratitudine profonda per la solidarietà che ha dimostrato nei miei confronti quando mi è venuto a trovare in Brasile in momenti difficili”, ha affermato il leader brasiliano.

