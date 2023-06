Il vicepremier e ministro degli Esteri: "Dobbiamo lavorare insieme per trasformare i sogni di Berlusconi in opere concrete"

“Oggi pomeriggio sapremo la data del consiglio nazionale, probabilmente sarà entro fine luglio“. Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite a Mattino 5. “Il consiglio nazionale eleggerà il nuovo presidente di Forza Italia”, ha spiegato Tajani, “il nuovo presidente convocherà di nuovo il comitato di presidenza e deciderà la data del congresso nazionale”. “Verosimilmente il congresso nazionale si terrà nel 2024“, ha stimato Tajani che spera che venga organizzato “prima delle elezioni europee”.

“Oggi riuniamo i nostri gruppi parlamentari per tenere uniti tutti i nostri eletti alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo. Dobbiamo lavorare tutti quanti insieme per trasformare i sogni di Berlusconi, quelli non ancora realizzati, in opere concrete” ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite a Mattino 5, rispondendo a una domanda sul futuro di Forza Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata