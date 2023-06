La ministra fuori dal Senato: "Sono soddisfatta"

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone si dice soddisfatta per il lavoro che l’esecutivo sta svolgendo per il dl lavoro. “È un risultato importante che a noi serve per arrivare velocemente ad avere la norma. Sono certamente soddisfatta. Il supporto per la formazione per il lavoro entrerà in vigore il 1° settembre mentre l’assegno di inclusione il 1° dicembre. Siamo quasi alla fine del percorso di test. Per noi è prioritario andare avanti con una tempistica stretta”, ha detto Calderone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata