Elly Schlein interviene sulla mancata ratifica del Mes. In commissione Esteri “Alla Camera è emerso quel che sappiamo da tempo, su questi temi il governo è diviso. Lo nascondono bene ma lo dimostrano i fatti. Ci sono tensioni. Ma spero per il bene dell’Italia che ratifichino il trattato”. Così la segretaria del Pd nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Dipartimento Sport dem. “Sono impegni internazionali che l’Italia aveva assunto con l’Ue e il non ratificarli intacca la credibilità. Non credo che questo governo se lo possa permettere, di certo non se lo può permettere l’Italia. Mettano da parte le ragioni ideologiche e fumose che non riescono a spiegarsi fino in fondo neanche loro”, ha aggiunto.

