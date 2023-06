Il viceministro alle Infrastrutture: "Governo attende ancora elenco interventi"

A margine dell’assemblea pubblica dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), a Roma, il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti, Galeazzo Bignami, è intervenuto sulla situazione in Emilia-Romagna, devastata lo scorso mese dalle alluvioni. “La situazione è molto diversa rispetto al terremoto del 2012. Noi abbiamo chiesto di avere l’elenco, perché vogliamo capire gli interventi cosa compongono. Loro hanno detto: ‘Ve li mandiamo’. Non sono arrivati”, spiega Bignami. “In Emilia-Romagna ci sono strade lesionate, strade spostate e strade che non ci sono più. Se tu mi metti in somma urgenza strade che richiedono progettazione, non è somma urgenza, perché la progettazione postula una attività – di venti, trenta, sessanta giorni – che esclude la somma urgenza”, sottolinea il viceministro. “L’emergenza prevede una presenza fino a un anno. Nelle prossime ore nomineremo il commissario. Ma la legge non dice che il commissario va nominato entro dieci giorni, ma si può fare fino a un anno. La legge che prevede che ci sia tempo fino a un anno per la nomina l’ha fatta il Pd, non noi”, conclude Bignami.

