Sono ora in corso le dichiarazioni di voto

Il Governo, per voce del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia in Senato sul decreto Pa recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubblica, nel testo approvato dalla Camera. Sono ora in corso le dichiarazioni di voto, così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata