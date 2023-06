La Ministro del Turismo a un evento a Milano: "Centrodestra nato da una sua visione"

L’aeroporto di Linate intitolato a Silvio Berlusconi? “Per me va bene, io sono d’accordo. Aeroporto, strade, come potrei non essere d’accordo?”. Questa la risposta del Ministro del Turismo Daniela Santanché, a Milano a margine di un evento lunedì 19 giugno, alla domanda se sia d’accordo con la proposta di intestare l’aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio, venuto meno la scorsa settimana, “ci lascia un bipolarismo, un interesse nazionale che è quello che Giorgia Meloni continua a portare avanti con forza, e soprattutto ci lascia una coalizione, perché il centrodestra é nato su quella che era la visione di Silvio Berlusconi”, ha proseguito Santanchè ricordando la figura del Cavaliere.

“Oggi chi riconosce Silvio Berlusconi come protagonista assoluto, soprattutto nel suo partito Forza Italia, aiuterà a cementificare questa coalizione e questa alleanza perché quel percorso che Silvio Berlusconi ha tracciato continui più forte di prima e nel suo nome”, aggiunge.

