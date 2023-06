Il ministro della Protezione Civile: "Credo che una parte delle risorse possa essere utilizzata attingendo ai fondi europei"

(LaPresse) – “Sulla ricostruzione ci sarà un commissario straordinario, che avrà le graduali risorse necessarie. E naturalmente arriverà anche presto”. A dirlo il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, a margine dell’assemblea di Assarmatori. “Quella degli 8,9 miliardi di danni è una stima della Regione Emilia-Romagna, noi l’abbiamo ricevuta e sarà fatta una verifica man mano che i lavori saranno affrontati” ha continuato – ma non è un compito della Protezione civile, è un compito del commissario straordinario e quindi del dipartimento ricostruzione”. Musumeci ha poi parlato della figura del commissario: “Presto ci sarà- ha detto ai cronisti- si tratta di trovare le risorse necessarie per un impegno finanziario che si svilupperà necessariamente e gradualmente, perché ma mano che si faranno i lavori sarà erogata la risorsa indispensabile” ha precisato. “Credo che una parte delle risorse possa essere utilizzata attingendo ai fondi europei, sul piano Pnrr stiamo discutendo col collega Fitto – ha poi detto in merito ai fondi del Pnrr- parliamo di interventi di breve periodo, perché entro giugno 2026 tutti i lavori dovranno essere completati. Presumo che l’Unione europea vorrà attenzionare questa nostra proposta e se così fosse pensiamo di poter destinare una parte delle risorse a questo obiettivo” ha concluso.

