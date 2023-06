Il leader pentastellato ai cronisti: "Non fatemi anticipare la nostra posizione"

Intervento del presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità – detto anche Fondo salva-Stati – che il Parlamento dovrebbe ratificare affinché entri pienamente in vigore, ma che non piace a Fratelli d’Italia e alla Lega. “Cosa farà il Movimento nel voto in Parlamento sul Mes? Vedrete”, ha risposto Conte ai cronisti al termine dell’assemblea del Polo Progressista a Roma. “Non fatemi anticipare la nostra posizione, ma sarà ben chiara. Abbiamo le idee molto chiare a riguardo”, ha aggiunto il leader dei Cinque Stelle.

