Il partito cerca di andare avanti e creare un nuovo corso dopo la scomparsa del leader Silvio Berlusconi

Dopo la morte di Silvio Berlusconi il 12 giugno scorso, Forza Italia cerca di guardare avanti. “Dobbiamo far sì che il nostro partito rispetti lo statuto e l’articolo 29 prevede cosa si debba fare in caso di impedimento del presidente. Giovedì prossimo si riunirà il Comitato di presidenza che convocherà il Consiglio nazionale”, ha detto Antonio Tajani in conferenza stampa nella sede del partito a Roma. “Sarà chiamato a eleggere il presidente che dovrà guidare il partito fino al prossimo Congresso nazionale”, ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri nonché vicepresidente di FI.

