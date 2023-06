Il coordinatore azzurro in conferenza stampa con i capigruppo Barelli e Ronzulli

Forza Italia prova a compattarsi dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi cercando di capire come organizzare il futuro senza il fondatore. A serrare i ranghi è il coordinatore azzurro Antonio Tajani che in conferenza stampa fa il punto della situazione provando a mantenere la barra dritta. “Non è facile parlare oggi, siamo profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader, che resterà sempre il nostro leader”, ha detto Tajani nella conferenza stampa al fianco dei capigruppo Barelli e Ronzulli.

“Al momento non si parla di candidature anche perché le suppletive si svolgeranno entro il 29 ottobre. Ne parleremo con gli alleati”. Lo ha detto il coordinatore di FI, Antonio Tajani, in conferenza stampa nella sede del partito a Roma, rispondendo a una domanda sulla candidatura per il seggio del Senato rimasto vacante dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

“Berlusconi è un leader che non scompare, il suo pensiero e i suoi sogni rimarranno. Stamane ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia. Mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l’affetto e la vicinanza della famiglia a Forza Italia, una delle maggiori realizzazioni di Silvio Berlusconi. Mi ha autorizzato a rendere pubblico il nostro colloquio”, ha detto il vicepremie parlando nella sede del partito a Roma.

Per quanto riguarda la successione alla presidenza, Tajani ha spiegato che bisogna “far sì che il nostro partito rispetti lo statuto, e l’articolo 29 prevede cosa si debba fare in caso di impedimento del presidente. Giovedì prossimo si riunirà il Comitato di presidenza che convocherà il Consiglio nazionale, che sarà chiamato a eleggere il presidente che dovrà guidare il partito fino al prossimo Congresso nazionale. Questi sono gli adempimenti statutari”.

!Il 29 settembre!, giorno del compleanno di Silvio Berlusconi, !si inaugura una tre giorni a Paestum per preparare il partito alle elezioni europee. Quella giornata sarà per noi sempre una giornata di mobilitazione per onorare la memoria di Berlusconi, e perché lui da lassù possa vedere che siamo determinati ad andare avanti per essere il centro della Politica italiana”, ha poi detto Tajani hce ha poi aggiunto: “Voglio ribadire che tutto il movimento politico è unito nel nome di Silvio Berlusconi e tutti i nostri parlamentari sono impegnati a lavorare affinché il nostro partito si confermi un grande partito riformista, europeista e atlantista”, ha spiegato il coordinatore che ha concluso: “Cercheremo di essere all’altezza della sua eredità e non ci risparmieremo”.

Non ci sono tempi per convocare Congresso entro l’anno