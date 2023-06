Le parole dell'ex premier nel giorno dell'ultimo saluto alla moglie scomparsa

A Bologna i funerali di Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi scomparsa improvvisamente nei giorni scorsi. Al termine delle esequie, officiate nella chiesa di San Giovanni in Monte di Bologna dal Cardinal Zuppi, ha parlato anche l’ex premier che ha ricordato la moglie in una lettera.

“Questi sono i pochi pensieri che voglio condividere con voi nel momento in cui salutiamo Flavia per l’ultima volta: non pensate che la nostra vita insieme sia stata solo fatta solo di scambi intellettuali, abbiamo vissuto insieme cielo e terra, anche terra. Con felicità tra di noi, con gli amici e nelle vacanze con tutta la tribù”, ha detto l’ex premier che ha poi aggiunto: “Siamo stati sempre insieme, nei momenti di gioia e anche nel dolore, in salute e come dice la preghiera in tutte le ore della mia vita: in 54 anni di matrimonio e gli altri anni di corteggiamento mai mi sono pentito di avere tanto insistito, perché poi abbiamo condiviso tutto, dalla nostra presenza in questa città tanto amata, alla scelta della presidenza Iri alla vita politica a Roma e a Bruxelles”.

Prodi, abbiamo sempre parlato, chiesti a lei infiniti consigli

Parlando del loro rapporto, Prodi ha dichiarato: “Abbiamo sempre parlato, ho chiesto a lei infiniti consigli, anche ieri parlando con Antonio mi è venuto spontaneo dire: questo lo chiedo a Flavia”. Un amore lungo oltre mezzo secolo e al quale la Franzoni si è dedicata totalmente. “A me ha sacrificato la sua carriera ma non ha rinunciato al suo continuo studio, al suo continuo approfondimento della conoscenza del welfare, con una presenza intellettuale discreta e raffinata, per fare in modo che le istituzioni potessero sempre adempiere al loro dovere – ha aggiunto -. È stato un impegno innovatore, intellettualmente all’avanguardia portato avanti con generoso interesse, per tanti anni”. L’ho vista sorridere ultima volta dopo due giorni di pura felicità “Mi scuso se tanti non sono potuti essere con noi qui, ma Flavia avrebbe voluto avere tutti solo qui nella sua parrocchia. Le autorità civili ci hanno offerto alternative più spaziosa ma Flavia avrebbe voluto solo qui, dove è sempre stata con me, Giorgio e Antonio e gli amatissimi nipoti“, ha spiegato Prodi raccontando le ultime ore vissute accanto alla moglie: “Ho visto Flavia sorridere l’ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi dopo due giorni di pura felicità, con la compagnia dei nostri più cari amici”.

