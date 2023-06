L'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, celebrerà le esequie della moglie dell'ex premier

“Flavia Franzoni era una donna di fede, non a caso facciamo il suo funerale in parrocchia, un luogo dove hanno camminato insieme a tanti in questi anni, una donna di grande sensibilità sociale”. Così l’arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, che si è recato a casa di Romano Prodi. Zuppi, che celebrerà i funerali di Flavia Franzoni, ha sottolineato la “particolare attenzione alle fragilità” della moglie dell’ex premier. Si è trattato di “un grande dispiacere, era sempre disponibile. L’affetto generale che ha accompagnato la sua scomparsa credo sia la risposta più vera sul valore della persona”.

