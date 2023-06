“Innanzitutto bisogna capire che si tratta di eventi atmosferici estremi e non ordinari. La quantità di acqua caduta nelle ultime ore è fuori dal comune anche se questi eventi stanno diventando frequenti. Per questo servono interventi straordinari oltre a quello che già stiamo facendo. Abbiamo evitato alcuni danni ma serve un intervento sul sistema fognario e proprio per questo il nostro Piano acqua è un intervento gigantesco con miliardi da mettere a terra per renderci più resilienti di fronte a questi fenomeni sempre più frequenti” così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sulle bombe d’acqua abbattutesi sulla Capitale negli ultimi giorni.

