Il capogruppo azzurro: "Mi sembra che il Terzo Polo sia in difficoltà"

“In questo momento Forza Italia è concentrata ad andare avanti e con il grande spazio che abbiamo davanti anche perché mi sembra che il Terzo Polo sia in difficoltà. Non è che arriva qualcuno che dall’alto del suo 0.5% e dice ‘arrivo io e mi sostituisco a Berlusconi’. Berlusconi è una perdita per il paese e per Forza Italia ma la determinazione è forte”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.

