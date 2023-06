Il leader di Azione a Milano: "Bisogna chiudere il bipolarismo"

“L’eredità di Berlusconi? Credo che ci sia un lavoro da fare per chiudere il bipolarismo, perché sono trent’anni di un confronto muscolare tra destra e sinistra che ha portato ad un peggioramento del Paese in tutti i settori”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della programmazione per i 20 anni di SkyTg24 da Palazzo Reale a Milano a chi gli chiedeva se sia contendibile l’eredità di Silvio Berlusconi. “Quindi, secondo me, è ora di voltare pagina e di costruire – ha aggiunto – un’area tra una destra che non è più centrodestra e una sinistra che non è più centrosinistra che sia un’area di pragmatismo ed europeismo. Un’area che se la Meloni presenta un provvedimento come quello sulla giustizia, dice: lo votiamo perché abbiamo presentato una proposta di legge identica, ma allo stesso tempo si pone il problema dei lavoratori che sono in una condizione di povertà e lavora sul salario minimo e ha disponibilità a lavorare con il Pd. Molti italiani si sono rotti le scatole della politica e non hanno votato, perché hanno capito che è un teatrino in cui non si cava mai un ragno dal buco”, ha concluso Calenda.

