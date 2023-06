Il presidente della Regione Liguria a Milano per i funerali dell'ex presidente del Consiglio

Giovanni Toti è arrivato a Milano per ricordare Silvio Berlusconi. “È una giornata triste per chi lo conosceva e per i milioni di italiani che in questi 30 anni hanno creduto in lui. Oggi finisce un pezzo di storia che tutto il Paese ha vissuto”, ha detto il presidente della Regione Liguria. “Comincia un’epoca diversa a cui manca un metro di misura. Quella che abbiamo vissuto fino a oggi, sia per chi lo ha amato e sostenuto sia per chi si è opposto, è stata un’epoca misurata dalla figura di Silvio Berlusconi“, ha aggiunto il fondatore e leader del partito Italia al Centro ed ex europarlamentare di Forza Italia. “Che cosa sarà di FI adesso secondo lei?”, ha chiesto un cronista mentre Toti ha risposto: “Non ne ho la più pallida idea, dovete chiederlo ai dirigenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata