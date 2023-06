Umberto Bossi è arrivato in piazza Duomo, a Milano, per i funerali di Silvio Berlusconi. “È stato il fondatore del centrodestra. Era diverso da come veniva descritto. I suoi principi erano il bello, il buono e il giusto“, ha detto il fondatore della Lega. Alle celebrazioni nella Cattedrale meneghina partecipano anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Capo di Stato Sergio Mattarella.

