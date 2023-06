Il commento della ex compagna del Cavaliere: "Una giornata molto triste"

“Non esiste al mondo un’altra persona come Berlusconi“. Lo dice Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, parlando con LaPresse a seguito dei funerali di Stato dell’ex premier e leader di Forza Italia, rispondendo alla domanda su chi potrà prendere il testimone del Cavaliere. “È una giornata così triste. Profondamente triste, per me non ci sono parole, una cosa che non mi aspettavo nella maniera più assoluta, non c’è una parola che sia giusta in questo momento. Personalmente, parlo a titolo personale, Berlusconi lascia un vuoto enorme, impossibile da colmare, una persona così stupenda e straordinaria lascia soltanto un vuoto incredibile, tantissimi ricordi stupendi”, ha detto Pascale, aggiungendo appunto che “non esiste al mondo un’altra persona come Berlusconi”.

