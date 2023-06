“Berlusconi voleva parlare con l’avvocato Silvetti (neo sindaco di Ancona, ndr) alle 7.30 del mattino di domenica due settimane fa. Sono queste cose che fanno capire la grandezza dell’uomo, perché le grandi opere le conoscono tutti ma Berlusconi era anche questo. Anziano, con la malattia e tutto il resto, cercava l’avvocato Silvetti per dargli una parola di incoraggiamento. Questo ti fa capire che stare accanto a lui è stato un onore e un privilegio”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, arrivando in piazza Duomo a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi in programma alle 15.

