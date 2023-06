Alle 15 i funerali in Duomo a Milano

Sono già un centinaio le persone in attesa davanti a villa San Martino ad Arcore per l’uscita del feretro di Silvio Berlusconi, atteso oggi in Piazza Duomo a Milano dove si svolgeranno i funerali di Stato alle 15. Accanto all’ingresso della dimora sono aumentati rispetto a ieri gli omaggi, sotto forma di mazzi di fiori che coprono ormai completamente il prato, e poi sciarpe, pupazzi e magliette, cui si aggiungono sempre più striscioni di tifosi e simpatizzanti e cartelli con dediche.

