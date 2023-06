La ministra per le riforme: "Per me grande dolore, ha dedicato la sua vita all'Italia"

Elisabetta Casellati ha ricordato Silvio Berlusconi morto lunedì mattina a 86 anni: “Ha dedicato tutta la sua vita, la sua passione politica all’Italia. Per me è un grande dolore, ho vissuto tutto il suo percorso politico”, ha detto la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa. “Oggi credo che gli italiani debbano unirsi con commozione per dire grazie a un grande uomo, per quello che ha fatto”.

