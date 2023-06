Cinque figli, 15 nipoti, due matrimoni: tutta la storia famigliare dell'ex premier

Due matrimoni, cinque figli, 15 nipoti e una pronipote, la piccola Olivia nata nel 2021. Quella di Silvio Berlusconi è una vera e propria dinastia, una famiglia chiamata a gestire un impero e che ora, con la morte del Cavaliere, dovrà affrontare il nodo della sua eredità. A farlo saranno soprattutto i figli: Marina e Piersilvio, avuti dal leader di FI con la prima moglie Carla Dall’Oglio, con cui è stato sposato fino al 1985; e Barbara, Eleonora e Luigi, nati dalla relazione con Veronica Lario da cui ha divorziato nel 2010.

Berlusconi ha sempre voluto che i figli si occupassero direttamente delle aziende di famiglia. È il motivo per cui oggi tutti loro, tranne Eleonora, siedono nel consiglio di amministrazione di Fininvest: Marina ne è presidente, oltre a essere presidente del gruppo Mondadori, mentre Piersilvio è vicepresidente e ad di Mediaset. Barbara, prima nata dal secondo matrimonio del leader azzurro, si occupò del Milan, la grande passione del padre, prima della cessione ai cinesi. Adesso, insieme ai fratelli Luigi ed Eleonora, siede nel cda della holding Quattordicesima.

Marina Berlusconi – Nata il 10 agosto del 1966 dal matrimonio tra Silvio Berlusconi e Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, è attualmente presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore, oltre che essere un’imprenditrice e far parte dei consigli di amministrazione di Mediolanum, Medusa Film, Mediaset e Mediobanca. Sposata con con il primo ballerino della Scala, Maurizio Vanadia, Marina ha due bambini, Gabriele, nato nel 2002, e Silvio, nato due anni dopo.

Pier Silvio Berlusconi – Il secondogenito del primo matrimonio di Berlusconi, è nato il 28 aprile del 1969. Cresciuto nelle aziende di famiglia, oggi è il vicepresidente del gruppo Mediaset, oltre che coprire i ruoli di presidente e amministratore delegato di RTI e far parte dei consigli di amministrazione delle maggiori società del gruppo Fininvest. Dal 2001 è legato sentimentalmente a Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo ed ex letterina di Passaparola, da cui ha avuto un figlio, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Pier Silvio ha anche una figlia, Lucrezia Vittoria, nata nel 1990 da una relazione con Emanuela Mussida.

Barbara Berlusconi – Nata dalla relazione tra Berlusconi e Veronica Lario, quando non erano ancora sposati, Barbara è nata in gran segreto ad Arlesheim, il 30 luglio del 1984. Lavora come dirigente d’azienda italiana ed è consigliere nel CdA di Fininvest. Ha due figli, Alessandro ed Edoardo, nati dalla storia d’amore con Giorgio Valaguzza, mentre dala relazione con Lorenzo Guerrieri sono nati Leone nel 2016, Francesco Amos nel 2018 ed Ettore Quinto nel 2021.

Eleonora Berlusconi – Quarta figlia di Silvio Berlusconi, anche lei è nata dalla relazione con Veronica Lario, prima che i due si sposassero con rito civile nel 1990. Nata nel 1986, un anno dopo il divorzio del papà dalla prima moglie, è la figlia femmina più piccola. Ha tre figli: Riccardo, Flora e Artemisia avuti con il modello inglese Guy Binns.

Luigi Berlusconi – Ultimo nato di Silvio e Veronica, Luigi è nato nel 1988. Presidente del Consiglio di amministrazione della Holding italiana Quattordicesima, quella che riunisce le quote Fininvest dei tre figli avuti dal Cav con Lario, ha due figli: Emanuele SIlvio e Tommaso Fabio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata