Il vicepremier e leader leghista ha annullato i suoi appuntamenti pubblici

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi, morto oggi a 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, definendolo “un grande uomo e un grande italiano”. Gli appuntamenti pubblici di Salvini, fanno sapere dal suo staff, sono annullati fino a nuovo aggiornamento.

Il messaggio su Twitter: “Ci lascia il più grande di tutti”

Il leader della Lega, ha poi affidato a Twitter un lungo messaggio: “Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni. Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche. Hai fatto tanto per l’Italia e per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Il più grande patrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti, varranno mille vite ancora. Buon viaggio Silvio, amico mio”.

Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO.

Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali.

Ma soprattutto oggi perdo un grande amico.

Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni.

Conservo come un dono prezioso il valore della tua… pic.twitter.com/4n4TOefl4c — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata