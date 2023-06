In un video sui social il ricordo del leader della Lega: "Buon viaggio, Silvio"

In un video intitolato “L’Italia perde un grande Uomo, io perdo un grande Amico” e pubblicato sul suo profilo Twitter Matteo Salvini ricorda Silvio Belrusconi, morto lunedì. “Raramente leggo qualcosa o mi commuovo. Perché oggi è una giornata cosi’. L’Italia perde un grande uomo e io perdo un caro amico, troppo presto, perché stavamo lavorando a tantissimo progetti. Ancora la settimana scorsa a casa sua a tavola, sabato sera al telefono stavamo pianificando il futuro. Senza Silvio nulla sarà come prima“, dice il vicepremier.

“A milioni di italiani e alla politica mancheranno il suo genio, la sua guida, il suo sorriso, e a me mancherà soprattutto il tempo che ho avuto la gioia di passare con lui, la sua amicizia, i suoi consigli, i suoi rimbrotti, i suoi pensieri affettuosi, le sue attenzioni”, prosegue il leader della Lega. “Faremo tutto il possibile per esserne all’altezza. Non sarà facile, ma ce la metteremo tutta. Buon viaggio, Silvio”, conclude Salvini. Immagini da Twitter Matteo Salvini.

