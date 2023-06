“Silvio Berlusconi ha cambiato l’Italia e la politica del nostro Paese. La sua bussola è sempre stata l’amore per l’Italia. Ci ha insegnato a essere coraggiosi, a essere innovatori, così come è stato lui per tutta la sua vita”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in seguito alla scomparsa di Silvio Berlusconi, morto oggi a 86 anni a Milano. “I suoi indirizzi e i suoi insegnamenti saranno per noi la rotta per il futuro”, ha aggiunto.

