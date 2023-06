L'ex presidente della Ferrari ricorda la figura del Cavaliere

Luca Cordero di Montezemolo ricorda Silvio Berlusconi. “Nella vita come nello sport e in tutto ci sono i grandi campioni, i bravissimi imprenditori e i fuoriclasse che sono pochi. Lui era un fuoriclasse, su questo non c’è nemmeno un dubbio“, ha detto l’ex presidente della Ferrari a Palazzo Reale a Napoli alla presentazione del libro di Paolo Scudieri su Enzo Ferrari dal titolo “Ferrari. Arte e automobile”. “Ho conosciuto Berlusconi nel 1976 quando venne a Torino e mi chiese di poter incontrare l’avvocato Agnelli perché voleva comprare una piccola televisione che era del giornale La Stampa che si chiamava Tele Torino. Ho avuto un lungo rapporto e anche l’onore di essere stato richiesto ben due volte da lui per fare il ministro ma per mille motivi diversi non ho potuto accedere alla sua richiesta”, ha aggiunto.

