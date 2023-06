Il leader di Italia Viva aprendo l'assemblea nazionale del partito a Napoli

“Cara Elly quando avrai preso alle prossime elezioni, mancano pochi mesi, il 41% – portando al Parlamento Ue persone come la giovane Elly Schlein che altrimenti ci andava solo in gita scolastica – quando avrai vinto 6mila comuni su 8mila, quando avrai ottenuto la possibilità di governare un paese costruendo leggi che, possono piacere o non piacere, ma hanno segnato la storia del Paese, allora io sarò disponibile a venire in Tv, darti ragione e scegliere il tuo armocromista. Fino a quel momento abbi rispetto”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi aprendo l’assemblea nazionale del partito in corso al centro congressi della Stazione marittima di Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata