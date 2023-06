Era stato ricoverato nell'ospedale milanese per 45 giorni dallo scorso 5 aprile

Silvio Berlusconi è al San Raffaele di Milano. Secondo quanto apprende LaPresse, il leader di Forza Italia si trova nell’ospedale milanese dove è stato ricoverato lo scorso 5 aprile, venendo dimesso 45 giorni dopo. L’ex presidente del Consiglio è ricoverato nel reparto di degenza ordinaria del padiglione Q1, e passerà almeno questa notte in ospedale.

Salvini: “Forza Silvio”

‘Forza Silvio!‘. Lo scrive in un post su Instagram il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, dopo il nuovo ricovero di Silvio Berlusconi.

Marina Berlusconi al San Raffaele

Marina Berlusconi è arrivata intorno alle 16:30 al San Raffaele di Milano a trovare il padre.

Bollettino: “Anticipo controlli programmati, nessun allarme”

“Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”. È quanto si legge nel bollettino medico firmato dai primari dell’ospedale San Raffaele di Milano che seguono il Cav, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata