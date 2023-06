Il segretario Uil: "Indispensabile una riforma elettorale che ridia agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti"

“E’ stato un confronto importante, siamo entrati nel merito della proposta anche da un punto di vista tecnico, eravamo preparati. Ci siamo confrontato sugli effetti della riforma e abbiamo espresso le nostra idee: non vanno messe in discussione le prerogative e le funzioni del capo dello Stato. C’è disponibilità a discutere su come rendere i governi più stabili ma tenendo presenti pesi e contrappesi della Costituzione”. Così il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri parlando con i cronisti dopo l’incontro con il ministro delle Riforme Elisabetta Alberti Casellati. “Per noi è assolutamente indispensabile una riforma elettorale che ridia agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti – aggiunge – sull’Autonomia abbiamo ricordato che c’è un tema che riguarda le diseguaglianze e quella riforma può allargarle”.

