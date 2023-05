Il leader della Uil: "Abbiamo chiesto di approfondire le scelte della delega fiscale"

“La presidente Meloni ha illustrato una serie di temi sui cui aprire un confronto strutturale. Noi abbiamo apprezzato e dato disponibilità a un confronto. Ma oggi non abbiamo discusso nel merito“. Lo ha detto il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine del confronto a Palazzo Chigi tra sindacati e governo. Tra i temi all’ordine del giorno, precarietà e sicurezza: “Abbiamo chiesto di discutere e approfondire le scelte della delega fiscale perché noi continuiamo a fare riferimento a quello che dice la Costituzione che parla di ‘progressività’ e non di flat-tax. Sulla riforma delle pensioni, pur dando la massima disponibilità al confronto, i precedenti non hanno dato grandi risultati, come nel caso della modifica di opzione donna sulla quale oggi non abbiamo avuto risposta”, ha spiegato il segretario. “Oggi – ha aggiunto poi – la premier Meloni ci ha informato che convocherà una serie di tavoli, aspettiamo di vedere le convocazioni e forse in quell’occasione avremo la possibilità di entrare nel merito delle questioni”.

