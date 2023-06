“L’Italia ha ottenuto tanto, c’è più solidarietà“. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della giornata di studio del Ppe a Roma sul nuovo patto sulla migrazione trovato al consiglio europeo degli affari interni in Lussemburgo. “Una scelta di grande rilievo è la possibilità di accompagnamento dei migranti non solo nel Paese di origine ma anche di transito – ha aggiunto Tajani – Si potranno salvare tante persone e lavorare a lungo termine per la crescita del continente africano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata