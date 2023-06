La leader dem: "Siamo impegnati per questo, bene che governo presenti proposte ma mancano risorse"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha parlato al Nazareno delle proposte dem contro la violenza sulle donne. “Sono tante le proposte che abbiamo già depositato e continueremo a portarle avanti per contrastare quella che è una piaga strutturale in una società patriarcale come la nostra, e noi continueremo a fare la nostra parte con grande determinazione”, aggiunge Schlein.

“Nel dl lavoro c’è l’indebolimento e la cancellazione dell’unico sostegno al reddito, che può limitare anche l’indipendenza in questo caso delle donne: diminuiscono in generale le risorse di contrasto alla povertà. Inoltre, le donne subiscono penalizzazioni nell’accesso al lavoro, nella retribuzione, bisogna che si creino le condizioni perché si elimini il dramma della disoccupazione femminile. In una società patriarcale il carico di cura pesa spaventosamente sulle spalle delle donne. Perché abbiamo questa ossessione a chiedere di investire sugli asili? Perché sai che stai liberando il tempo di tante donne che non dovranno più trovarsi costretti a scegliere. Un altro tema è quello del congedo paritario, per ristabilire il carico di cura all’interno delle famiglie. Per ora non abbiamo avuto risposte ma continueremo a insistere. L’emancipazione economica è un punto importantissimo”, ha aggiunto la leader dem.

“Il Pd continua a essere impegnato a contrastare ogni forma di violenza di genere. Ieri c’è stata la presentazione di alcune proposte da parte del governo. Bene che il governo abbia raccolto molte delle indicazioni emerse dal lavoro della commissione sul femminicidio della scorsa legislatura, a cui il Pd ha dato un contributo fondamentale, guidando quel lavoro, ma manca un pezzo fondamentale: mancano le risorse, che servono per la formazione e la specializzazione di operatori delle forze dell’ordine, della sanità, una parte importante per arrivare a che le donne vengano credute quando denunciano”, ha detto ancora Schlein.

