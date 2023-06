ll cancelliere tedesco in conferenza stampa a Roma con Giorgia Meloni

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è stato accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, a Roma. Al centro del vertice bilaterale ci sono stati diversi temi caldi tra cui la questione migranti. “Le sfide si possono superare soltanto insieme nell’Unione europea. Scaricare i problemi su altri sono tentativi destinati a fallire. Che l’Italia debba affrontare molti sforzi visti i tanti migranti che arrivano nel Paese è evidente. Molti richiedenti asilo arrivano anche in Germania anche se non abbiamo un confine esterno. Abbiamo accolto un milioni di ucraini e oltre 240mila da altri Paesi, di cui l’80% non erano registrati”, ha detto il eader della Germania in conferenza stampa. “Sono necessari percorsi comuni ed è positivo che Italia e Ue siano attivi nella cooperazione con i Paesi di origine. Noi speriamo che ci siano dei buoni risultati nell’incontro dei ministri dell’Interno a Lussemburgo. Che ci sia un contributo alla solidarietà europea e che sia un contributo anche ad altri problemi che dobbiamo risolvere”, ha aggiunto Scholz.

