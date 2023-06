Il titolare del dicastero: "Ci saranno tre momenti diversi per la riforma"

“La prossima settimana, posso dire con ragionevole certezza, sarà portato il primo pacchetto di riforme“. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo al question time alla Camera, a proposito della riforma della Giustizia. Il pacchetto di riforme riguarderà modifiche al sistema di intercettazioni, sulla custodia cautelare, reati contro la pubblica amministrazione e la segretezza dell’informazione di garanzia.

“Come abbiamo anticipato nel nostro discorso sul programma di giustizia, che intendiamo riformare radicalmente nell’arco della legislatura, esso si svolgerà in tre momenti. Un momento breve, che scadrà, potrei dire, la prossima settimana; momento medio breve, che dovremmo fissare alla fine dell’anno, e un periodo medio lungo per le riforme che richiedono procedure più complesse”, ha precisato il ministro.”Per quanto riguarda la prossima settimana, credo di poter dire con ragionevole certezza che sarà portato al Consiglio dei ministri il primo pacchetto di riforme”, ha proseguito. “A medio termine saranno presentati gli altri che abbiamo enunciato nel nostro cronoprogramma, non abbiamo qui il tempo adesso, a medio lungo le riforme che lei ha citato sul Consiglio superiore della magistratura, la separazione delle carriere”.

